Bilecik'te hayır çarşısı ile üniversite öğrencilerine destek çağrısı

Polis eşleri el emeği ürünlerle öğrenciler için bir araya geldi

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi, "Bir iyilik, bir umut, bir çocuğun geleceğine dokunsun" sloganıyla düzenlediği hayır çarşısını Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdi. Etkinlikte stantlarda sergilenen ürünlerin satışından elde edilecek gelirler, üniversite öğrencilerine destek amacıyla ayrılacak.

etkinlikte neler sergilendi:

Etkinlikte el emeği göz nuru mozaik ve seramik eserlerden yiyecek maddelerine, hediyelik eşyalardan konfeksiyon ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış ve stantlara; Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyon, yerel üreticilerle dayanışma kurmayı ve öğrenci desteğini amaçlayan bir buluşma niteliğindeydi.

katılımcıların ve düzenleyicilerin mesajları:

Mozaik sanatçısı Belgin Aynur, daveti mutlulukla kabul ettiklerini belirterek, “Bugün buraya Polis Eşleri Derneği’nin düzenlemiş olduğu Çarşısı’na davet edildik ve büyük bir istekle, mutlulukla bu daveti kabul ettik. Bizler burada yaptığımız mozaik ve seramik işlerini sergiledik ve satışa sunduk. Bu çarşı öğrencilerimize destek için çok önemli bir konu. Birbirimize destek olmak adına, öğrencilerimize yardımcı olmak adına bugün herkes Cumhuriyet Meydanı’nda sizleri bekliyoruz” dedi.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi Başkanı ve aynı zamanda İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar’ın eşi Sibel Çağlar ise etkinliğin amacını vurgulayarak, “Üniversite öğrencilerimize destek olmak amacıyla güzel bir hayır çarşısı etkinliği düzenledik. Burada hazırlanan her ürünün ve yapılan her katkının ve ardından her emeğin arkasında güzel bir niyet var. O yüzden hayır çarşımıza emek veren, katkı sağlayan ve burada bulunan iyiliğe ortak olan herkese çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle katılımcılara teşekkür etti.

Organizatörler, etkinliğin sadece gelir sağlamayı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve öğrencilere yönelik farkındalığı artırmayı hedeflediğini belirtti. Katılımcılar ve ziyaretçiler, el emeği ürünleri destekleyerek üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuğuna katkı sağlama fırsatı buldu.

Bilecik'te 'Bir iyilik, bir umut, bir çocuğun geleceğine dokunsun' sloganıyla bir araya geldiler