Turnuva detayları:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilecik Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldırım Satranç Turnuvası, Bilecik Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Turnuvaya 40 sporcu katıldı ve müsabakalar açık kategoride, tüm yaş gruplarının katılımına açık şekilde yapıldı.

Karşılaşmalar altı tur üzerinden oynandı; sporcular her turda dereceye girebilmek için yoğun ve çekişmeli maçlar çıkardı. Organizasyon, yalnızca sıralama belirlemekle kalmayıp genç sporcuların deneyim kazanmalarına, oyunlarını test etmelerine ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına da imkan sağladı.

Hakemler ve ödüller:

Turnuvada başhakemliğini Emrah Yılmaz, başhakem yardımcılığını ise Fatma Karakaya üstlendi. Toplam beş hakemin görev aldığı organizasyonda, kategori derecelerine giren sporculara ödülleri Turnuva Başhakemi Emrah Yılmaz tarafından takdim edildi.

Gelecek takvim ve kayıt bilgileri:

Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, turnuvaya katılan sporculara, antrenörlere, hakemlere ve velilere teşekkür etti ve organizasyona destek veren Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şükranlarını iletti. Babaoğlu, 2026-2027 satranç sezonu faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini belirterek, Aralık ayında il birinciliği turnuvalarının düzenleneceğini aktardı.

Yaklaşan turnuvalara çevre illerden ve Bilecik’ten yoğun ilgi beklendiğini söyleyen Babaoğlu, satranç sporuna ilgi duyan tüm sporcuları davet etti ve turnuva duyuruları, başvuru koşulları ile kayıt işlemlerine ilişkin bilgilerin bilecik.tsf.org.tr adresinden takip edilebileceğini hatırlattı.

BİLECİK'TE 40 SPORCU SATRANÇ TURNUVASINDA BULUŞTU