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Bilecik'te huzurevi değerlendirmesi: büyüklerin ihtiyaçları yerinde dinlendi

Nejat İlhan, Bilecik Huzurevi'nde sunulan hizmetleri değerlendirdi; sakinlerle görüştü, ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek destek sözü verdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te huzurevi değerlendirmesi: büyüklerin ihtiyaçları yerinde dinlendi

İl müdürünün ziyaretinde yapılan incelemeler:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Huzurevi'nde yürütülen çalışmaları ve sunulan hizmetleri yerinde inceledi. Ziyarette huzurevi ortamı, personel uygulamaları ve bakım hizmetlerinin işleyişi hakkında gözlemler yapıldı.

Sakinlerle buluşma ve talepler:

İlhan, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu; büyüklerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Yapılan görüşmelerde sakinlerin günlük yaşam koşulları, bakım gereksinimleri ve sosyal etkinlik beklentileri ele alındı.

Hizmetlerin değerlendirilmesi:

İncelemelerin ardından açıklama yapan İlhan, "Büyüklerimizin huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri bizim için çok önemli. Huzurevimizde sunulan hizmetleri yerinde değerlendirerek büyüklerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Yetkililerden hizmet sunumuna ilişkin bilgi alındı ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda destek ve koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.

BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ NEJAT İLHAN, BİLECİK HUZUREVİ&#039;NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI...

BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ NEJAT İLHAN, BİLECİK HUZUREVİ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI VE SUNULAN HİZMETLERİ YERİNDE İNCELEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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