Bilecik'te iki markada peynir hileleri tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden uygulamalara karşı yürüttüğü denetimler ve ifşa çalışmasını güncelledi. Bakanlığın bildirdiğine göre listede toplam 53 yeni ürün yer alırken, bunlardan 13'ünün sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu belirtildi. Güncellenen listede Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne bağlı iki firmanın ürünleri de yer aldı.

hangi ürünlerde hangi hileler bulundu:

Denetim sonuçlarına göre şirketin Aydıl Gazioğlu adına üretilen tam yağlı taze tost peyniri'nde bitkisel yağ tespit edildi. Aynı şirketin Tatsan markası altında satılan tam yağlı kaşar peyniri'nde ise bitkisel yağ, eritme tuzu ve nişasta bulundu. Ayrıca şirketin diğer tam yağlı kaşar peynirlerinde de nişasta saptandığı kaydedildi.

kamu sağlığı ve denetim vurgusu:

Bakanlığın bu tür ifşalarla tüketiciyi bilgilendirme yaklaşımı, hileli uygulamaların tespit edilip piyasadan kaldırılmasını ve takip edilmesini amaçlıyor. İlgili tespitler, özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan katkı ve tağşişin hem tüketici güveni hem de halk sağlığı açısından taşıdığı riski gözler önüne seriyor. Tüketicilere, ambalaj ve etiket bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri ve şüphe halinde Bakanlık birimleri veya ilgili il/ilçe tarım müdürlükleriyle iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listeleri, denetimlerin sürekliliği ve kamuya açık şeffaf bilgi akışı açısından önem taşıyor; yapılan tespitlerin ardından uygulanacak idari ve hukuki süreçlerin ise ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.

BAKANLIĞI YAYINLADIĞI YENİ İFŞA LİSTESİNDE BİLECİK'TE BİR FİRMA YER ALDI