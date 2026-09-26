Bilecik'te il müftülüğünde devir teslim: Yusuf Dikmen göreve başladı

Bilecik il müftülüğünde yeni dönem

Yusuf Dikmen, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında Bilecik İl Müftülüğü görevine başladı. Atamalar Resmi Gazete ile duyurulurken, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen yer değişiklikleri neticesinde önceki müftü Ahmet Dilek görevden alındı ve yerine Dikmen atandı.

Göreve ilişkin ilk sözleri:

Dikmen göreve başlarken yaptığı açıklamada: "Osmanlı Devleti’nin doğduğu topraklarda, Ertuğrul Gazi’nin emanetini taşıyan bu şehirde İl Müftüsü olarak göreve başlamış olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu tarihî ve manevi mirasın bir parçası olmak, içimde hem büyük bir onur hem de ağır bir sorumluluk duygusu uyandırıyor. Önceki dönemde yürütülen değerli çalışmaları sahiplenerek sürdürme gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Öncelikler ve çalışma anlayışı:

Dikmen, öncelikli hedeflerinin din hizmetlerini halkla daha yakından ve etkili şekilde buluşturmak olduğunu vurguladı. Ayrıca gönül dünyasını besleyen çalışmaların ağırlık kazanacağına, birlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sunacak adımlar atılacağına dikkat çekti.

Yeni müftü, hizmet yolunda çalışma arkadaşları, şehrin tüm paydaşları ve bu kadim payitahta hizmet etme arzu ve gayreti taşıyan herkesle birlikte hareket etmeyi temenni ettiğini belirtti. Atama süreci Resmi Gazete ilanı ile resmiyet kazanmış oldu.

BİLECİK İL MÜFTÜSÜ YUSUF DİKMEN GÖREVE BAŞLADI