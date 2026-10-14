Bilecik'te ilk kez aynı seansta katarakt ve glokom tedavisi gerçekleştirildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'nde ilk kez, aynı seansta hem katarakt ameliyatı hem de glokom cerrahisi uygulandı. Yenipazar ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Muhsin Memiş, sol gözündeki belirgin görme azalması nedeniyle hastaneye başvurdu.

Tanı ve tedavi kararı:

Muayenelerde, hastanın uzun yıllardır ileri evre glokom tedavisi gördüğü ve görmeyi önemli ölçüde etkileyen katarakt da bulunduğu tespit edildi. Hekimler, yalnızca katarakt ameliyatının yeterli olmayacağına karar vererek; kataraktın giderilmesi ile göz içi basıncının kontrol altına alınması amacıyla iki işlemin aynı seansta yapılmasını planladı.

Ameliyat ve uygulanan teknikler:

Operasyon, Göz Hastalıkları hekimleri Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner ve Dr. Öğr. Üyesi İrem Güneş tarafından gerçekleştirildi. İlk olarak fakoemülsifikasyon yöntemiyle katarakt çıkarıldı ve göz içi lens yerleştirildi. Ardından Gonyoskopi Destekli Transluminal Trabekülotomi (GATT) cerrahisi uygulanarak glokom tedavisinde girişim yapıldı. Bu kombine cerrahi müdahale Bilecik'te bir ilk olarak kayda geçti.

Sonuç ve takip:

Ameliyat öncesinde sol gözünde görme düzeyi 0,05 olan Muhsin Memiş'in, operasyon ve takip sürecinin ardından görme düzeyi 0,6 olarak ölçüldü. Hastanın genel durumu iyi olduğundan, dört gün boyunca hastanede izlendi ve taburcu edildi.

GATT yönteminin glokom hastalarında göz içi sıvısının doğal dışa akım yollarındaki direnci azaltarak göz içi basıncını kontrol altına almayı hedeflediği vurgulandı. Uygun vakalarda katarakt ameliyatıyla eş zamanlı uygulanabilen bu yöntem, birden fazla göz sorununun tek seansta tedavi edilmesine imkân tanıyor.

Operasyonu gerçekleştiren hekimler, glokomda erken tanı ve düzenli takibin önemine dikkat çekerek, ileri evre vakalarda uygun cerrahi yöntemlerin hastalığın kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını belirtti.

BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE İLK DEFA İKİ GÖZ AMELİYATI TEK SEANSTA YAPILDI. BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI HEKİMLERİ DOÇ. DR. MEHMET CEM SABANER VE DR. ÖĞR. ÜYESİ İREM GÜNEŞ