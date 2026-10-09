Bilecik'te imam-hatipler bir araya geldi: camilerin toplumsal rolü konuşuldu

Bilecik'te dini hizmetler kahvaltıda değerlendirildi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen kahvaltı programı Kayıboyu Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen ile emekli ve görevli imam-hatipler katıldı.

camilerin toplumsal işlevi:

Programda söz alan Yusuf Dikmen, camilerin sadece ibadet mekânı olmadığını; aynı zamanda kardeşlik, merhamet ve manevi hayatın yaşatıldığı merkezler olduğunu ifade etti. Din hizmetlerinin toplumun dayanışma ve huzuruna katkı sağladığını vurguladı.

görevlilere teşekkür ve sorumluluk vurgusu:

Dikmen, emeği geçen emekli ve görevli imam-hatiplere teşekkür ederek, Bilecik'te görev yapmanın taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti. Hizmetlerin sürdürülebilirliği ve toplumla kurulan ilişkinin önemine işaret etti.

Program, katılımcılar arasında gerçekleştirilen karşılıklı sohbet ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

BİLECİK’TE DİN GÖREVLİLERİ KAHVALTIDA BULUŞTU