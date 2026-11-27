Denetimin ayrıntıları:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan Özel Trafik Denetimi kapsamında il genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, toplam 429 aracı denetleyerek lastiklerin mevsim şartlarına uygunluğunu ve genel trafik güvenliğini inceledi.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler tüm ilçelerde aynı anda yapıldı; ekipler araç lastiklerinin diş derinliğini, mevsime uygunluğunu ve genel araç emniyetini kontrol etti. Kontroller sırasında tespit edilen eksiklikler sürücülere bildirildi ve gerekli bilgilendirme yapıldı.

sürücülere verilen uyarılar:

Jandarma ekipleri, sürücüleri kış mevsiminde değişen hava ve yol koşullarına karşı daha dikkatli olmaya çağırdı. Denetimlerde kış lastiği kullanımının önemi, takip mesafesinin korunması ve hızın yol şartlarına göre ayarlanması gibi temel trafik güvenliği kurallarına vurgu yapıldı.

JANDARMADAN 429 ARACA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ