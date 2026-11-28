etkinlik ve kapsamı:

Bilecik'te, kadınların el emeği ve göz nuru ile hazırladığı ürünler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen bir sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşta hizmet alan kadınların hazırladığı çalışmaları ortaya koydu.

ürün çeşitliliği ve üretkenlik:

Sergide birbirinden farklı, el emeği ürünler yer aldı; bu ürünler kadınların yaratıcılığını ve üretkenliğini yansıttı. Katılımcıların hazırladığı eserler, hem estetik hem de emek yoğun karakterleriyle dikkat çekti ve ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

amaç ve mesaj:

Sergi, sadece el emeğini sergilemekle kalmayıp kadın emeğinin ve üretiminin toplum içindeki önemine dikkat çekmeyi hedefledi. Organizasyon, kadınların yeteneklerini ortaya koymalarına ve emeklerini paylaşmalarına olanak sağlayarak görünürlük kazandırdı.

Nejat İlhan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kadınlarımızın emeği, üretkenliği ve hayata kattıkları değer her zaman takdiri hak ediyor. Bu sergiyle kadınlarımızın yeteneklerini ortaya koymalarına ve emeklerini paylaşmalarına imkân sağladık. Emeğiyle değer katan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum.

Organizatörler, benzer sergilerin kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik etmede etkili olduğunu vurgulayarak, bu tür çalışmaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

KADINLARIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ SERGİLENDİ