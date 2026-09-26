Bilecik'te kadın spor merkezleri daha uzun saatlerde hizmet verecek

Kadın Spor ve Yaşam Merkezi'nde yeni düzenleme

Bilecik Belediye Başkanlığı, Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri ile ilgili çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre düzenleme 28 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve merkezlerin hizmet planı güncellenecek.

yeni çalışma saatleri:

Açıklamada, spor salonlarının hafta içinde 08:30 ile 20:00 saatleri arasında; hafta sonu ise 12:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. Bu değişiklikle kadınların spor imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.

grup dersleri ve üye hakları:

Grup dersleri programı da netleştirildi. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri iki oturum halinde düzenlenecek; birinci seans 10:00, ikinci seans 18:00 olarak planlandı. Cumartesi ve Pazar günleri ise tek seans şeklinde 13:00'te başlayacak dersler yapılacak.

Belediye, grup derslerinin pilates ve yoga branşları üzerine olacağını ve derslerin en az 5 kişiyle gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca üyelerin spor salonlarını kullanım hakları önceki haftalık 3 günden 5 güne yükseltildi.

Belediye yetkilileri, düzenlemenin kadınların spor aktivitelerine daha kolay erişimini sağlamayı amaçladığını ve programlarla ilgili ayrıntıların belediyeden takip edilebileceğini bildirdi.

KADIN SPOR VE YAŞAM MERKEZİ'NDE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ