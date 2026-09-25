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Bilecik'te kamyonla otomobil çarpıştı: bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Poyra mevkii Eskişehir-Bozüyük kara yolunda kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te kamyonla otomobil çarpıştı: bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Bilecik'te kamyonla otomobil çarpıştı: bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Dün gece Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra mevkii Eskişehir-Bozüyük kara yolunda meydana gelen kazada, Y.K. idaresindeki kamyona Y.A. idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Y.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralanırken, ön yolcu koltuğunda bulunan H.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerinde ilk belirlemeler:

Trafik olayında ilk belirlemelere göre çarpışma arkadan temas şeklinde gerçekleşti. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve durumları tespit edildi.

görevlilerin müdahalesi ve soruşturma:

Yaralılar, acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili yetkililerce inceleme başlatıldığı bildirildi.

KAMYONLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KAMYONLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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