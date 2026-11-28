Bilecik'te kapsamlı huzur uygulaması: 606 kişi denetlendi

Bilecik genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulaması, kamu düzenini koruma ve huzur ortamını güçlendirme amacıyla hayata geçirildi. Operasyon, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü.

uygulamanın kapsamı:

Denetimlere 23 ekip ve 71 personel katıldı. Uygulama, il genelinde 11 farklı noktada organize edildi ve bu kapsamda 606 şahıs ile 346 araç kontrol edildi.

bulgular ve incelemeler:

Ayrıca ekiplerce 14 metruk bina, 24 umuma açık iş yeri ve 8 terminal üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde düzensiz göçle mücadeleye yönelik tespitler değerlendirildi.

emniyetin açıklaması:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin kamu düzenini korumak ve huzur ortamını güçlendirmek amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BİLECİK’TE DÜZENSİZ GÖÇ KAPSAMINDA 606 ŞAHIS DENETLENDİ