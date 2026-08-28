Bilecik'te kazandan komşuluğa: 15 günde 6 bin kavanoz salça hedefi

etkinlikte süreç ve hedef:

Bilecik Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Salça Yapım Günleri, Karasu Vadipark bölgesinde kurulan alanda devam ediyor. Etkinlik 15 gün sürecek şekilde planlandı ve organizasyonda her gün 10 aile aynı alanda salça hazırlıyor. Belediye, vatandaşların sadece domates ve biber getirmesini istiyor; diğer tüm malzeme ve ihtiyaçlar kurum tarafından karşılanıyor. Toplamda 150 kazanın kaynayacağı alanda 6 bin kavanoz salça üretimi hedefleniyor.

belediye yetkililerinin açıklamaları:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek hem talepleri dinledi hem de salça yapımı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Subaşı, salça günlerinin dayanışma ve yardımlaşma duygularını yeniden hatırlattığını belirterek, 'Salça günlerimizin yedinci günündeyiz. Yoğun talep üzerine salça yapım günlerini 6 Eylül gününe kadar uzattık' ifadelerini kullandı. Subaşı, benzer uygulamaların hem toplumsal bağları güçlendirdiğini hem de birlikte üretmenin önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

vatandaş memnuniyeti ve beklenti:

Etkinliğe katılan vatandaşlar, belediyenin sağladığı destek ve düzenlemeden memnun olduklarını dile getirerek Başkan Subaşı ile belediye personeline teşekkür etti. Katılımcılar, uygulamanın salça yapımını kolaylaştırdığını ve bu tür organizasyonların her yıl tekrarlanmasını istediklerini belirtti. Belediyenin sağladığı altyapı, hijyen ve koordinasyonun, üretimin verimli ve düzenli ilerlemesini sağladığı ifade ediliyor.

Belediye yetkilileri, gelecek yıllarda Salça Yapım Günleri'ni daha kapsamlı ve artan bir şekilde sürdürmeyi planladıklarını bildiriyor; etkinliğin amacı ise hem toplumsal dayanışmayı canlandırmak hem de ekonomik ve kültürel bir paylaşım zemini oluşturmak olarak öne çıkıyor.

Salça kazanları kaynamaya başladı