Bilecik’te kız arkadaşına sarılınca bıçaklanan şahsın saldırganı yakalandı

olayın yaşandığı nokta:

Olay, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Ertuğrul Gazi Camii merdivenlerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir çiğ köfteci önünde, M.G.'nin kız arkadaşına sarıldığını gören A.K. (28) hemen yanına giderek aralarında tartışma çıktı.

bıçaklama ve ilk müdahale:

Tartışma sırasında A.K., yanında bulundurduğu bıçakla M.G.'yi kalça kısmından bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından M.G.'yi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

güvenlik güçlerinin çalışması:

Olay yerinden kaçan A.K., asayiş ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu yakalandı. Polis, olay çevresinde geniş çaplı önlem alırken, konuya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BİLECİK’TE BİR KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞAHIS OLAY YERİNDEN KAÇTI