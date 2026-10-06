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Bilecik’te küçük Ömer Yılmaz anısına park adlandırma talebi

Bilecik Belediyesi, Ağustos'ta vefat eden Atatürk İlkokulu öğrencisi Ömer Yılmaz’ın adının bir parka verilmesini komisyona sevk etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik’te küçük Ömer Yılmaz anısına park adlandırma talebi

Bilecik’te küçük Ömer Yılmaz anısına park adlandırma talebi

Bilecik Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda, geçtiğimiz Ağustos ayında amansız bir hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Atatürk İlkokulu öğrencisi Ömer Yılmazın anısının yaşatılması amacıyla adının bir parka verilmesi konusu gündeme alındı. Toplantı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı.

ömer yılmaz için parka ad verilmesi:

Gündem toplantıda parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başladıktan sonra, belediyenin mücavir alan sınırları içinde uygun görülecek bir park alanına Ömer Yılmazın adının verilmesi talebi ele alındı. Konuyla ilgili kararın netleştirilmesi ve uygulama sürecinin planlanması amacıyla öneri, detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.

mali kararlar ve taşınmaz kiralama yetkisi:

Toplantıda ayrıca 2026 mali yılı için iç borçlanma talebi de görüşüldü. Mecliste, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68'inci maddesinin (d) ve (e) bentleri kapsamında, faiz dahil 19 milyon Türk Lirası tutarında kredi kullanılarak iç borçlanma yapılması ve bu borçlanmayla ilgili sözleşmeleri imzalama, teminat, ipotek ve rehin verme ile diğer işlemleri yürütme yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi konusu ele alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda bu talep oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin diğer bir ek maddesinde ise belediyeye ait Ertuğrulgazi Mahallesi Ormancılar Sokak’taki 75. Yıl Mustafa Cinoğlu Cumhuriyet Parkında bulunan taşınmazın, D.İ.K. ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesinin (e) bendi uyarınca ihale ile 10 yıla kadar kiralanması ve kiralamaya ilişkin işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi görüşüldü. Bu madde de mecliste değerlendirildi ve sürecin yürütülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda toplamda 6 gündem maddesi ele alınırken, anma talebi ve mali kararlar meclisin öncelikli konuları arasında yer aldı. Komisyona sevk edilen adlandırma önerisinin sonraki oturumlarda netleştirilmesi bekleniyor.

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Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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