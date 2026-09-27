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Bilecik'te Kurşunlu Köyü'nde ev yangınında baba ve kızı hayatını kaybetti

Kurşunlu Köyü'nde sabah 07.00'de çıkan ev yangınında 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ve kızı 47 yaşındaki Fazilet Erdönmez hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:37

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te Kurşunlu Köyü'nde ev yangınında baba ve kızı hayatını kaybetti

Olayın gelişimi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde sabah saat 07.00'de iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olay yerine itfaiye ile birlikte AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma

Ekipler alevlere müdahale ederken evden bir kişi sağlık ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Ancak evde bulunan 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ile kızı 47 yaşındaki Fazilet Erdönmez yaşamını yitirdi. Cansız bedenler yapılan incelemenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve muhtarın açıklamaları

Köy muhtarı Fahrettin Doğruk, sobanın bacasında biriken kurumun eşyaların üzerine düştüğünü ve buradan alevlenme başladığını ifade etti. Muhtar, ev sakinlerinin birkaç kez dışarı çıktığını, içeri girmeye çalıştıklarını fakat sonrasında dumandan zehirlenerek vefat ettiklerini belirtti.

Olayla ilgili olarak Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evin içinde detaylı inceleme yapıyor ve yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. Resmi soruşturma sürerken itfaiye çalışmalarının ve adli incelemenin sonuçları bekleniyor.

BİLECİK&#039;TE ÇIKAN YANGINDA BABA-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

BİLECİK'TE ÇIKAN YANGINDA BABA-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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