Etkinlikte neler oldu:

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Ertuğrulgazi Lisesi'nde düzenlenen Su Ürünleri Tüketim Etkinliğinde lise öğrencilerine balık ekmek ikram edildi. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen programda balık tüketiminin önemi, su ürünlerinin insan sağlığına faydaları ve dengeli beslenmedeki yeri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Katılım ve sayılar:

Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar katıldı. Etkinlikte toplam 392 öğrenci ve 36 öğretmen yer aldı ve öğrencilere balık ekmek dağıtıldı.

Amaç ve verilen mesaj:

Programın hedefi, çocuklarda ve gençlerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, balık tüketiminin artırılması ve sürdürülebilir balıkçılık bilincinin gelecek nesillere aktarılması olarak bildirildi. Etkinlik boyunca öğrencilere balık tüketiminin besin değeri ve dengeli beslenmedeki rolü üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer etkinlikte şu değerlendirmeyi yaptı: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması, gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Balık, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli bir parçası. Bu tür etkinliklerle balık tüketiminin önemine dikkat çekmeyi ve sürdürülebilir balıkçılık bilincini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz".

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK İKRAM EDİLDİ