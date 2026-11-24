Bilecik'te öğretmenlerin günü ziyaretlerle anıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki bazı okulları ziyaret etti. Heyet, ziyaretler kapsamında Edebali Ortaokulu öğretmenleriyle bir araya gelerek günün anlam ve önemini paylaştı.

Ziyaretin içeriği ve buluşma:

Delegasyon, okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti ve günün kutlamalarını iletti. Toplantıda öğretmenlerin deneyimleri dinlendi, eğitimin meselelerine dair kısa değerlendirmeler yapıldı ve mesleki motivasyonun önemi vurgulandı.

Vurgulanan mesajlar:

Serkan Yıldırım, yaptığı konuşmada bir milletin geleceğinin öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerle şekillendiğini hatırlatarak, "Edebali Ortaokulumuzda kıymetli öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Geleceğimize yön veren, bilgisiyle ve emeğiyle çocuklarımızın hayatına dokunan öğretmenlerimizle bir araya gelerek bu anlamlı günün mutluluğunu paylaştık. Ülkemizin geleceği için emek veren, nice neslin yetişmesinde büyük pay sahibi olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum" dedi.

Ziyaret, hem öğretmenlere teşekkür etmeyi hem de yerel düzeyde eğitimin önemine dikkat çekmeyi amaçladı. Yapılan görüşmeler, öğretmenlerin saha deneyimlerinin ve ihtiyaçlarının gündemde tutulmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

BAŞKAN YILDIRIM, ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI