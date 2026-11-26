Bilecik emniyeti genel değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında yapılan Haftalık Genel Değerlendirme Toplantısı kapsamında kentte yürütülen güvenlik çalışmaları ve okul çevresi tedbirleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ile telekonferans yöntemiyle ilçe emniyet müdürleri ve amirleri katıldı.

Denetimler ve uygulamalar:

Toplantıda asayiş ve trafik uygulamalarının sonuçları değerlendirildi, kent genelinde yapılan denetimlerin etkinliği gözden geçirildi. Yürütülen uygulamalar kapsamında tespit edilen öncelikli sorun alanları ve bu alanlara yönelik saha tedbirlerinin devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca uygulama ve denetimlerin koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik yöntemler konuşuldu.

Okul çevresi ve personel odaklı tedbirler:

Okul çevrelerinde alınan ve planlanan güvenlik önlemleri ile okul servis araçlarına yönelik denetimler toplantının ana gündemlerinden birini oluşturdu. Çocukların güvenli eğitim ortamlarında bulunmasının sağlanması amacıyla okullar çevresinde devriye yoğunluğu ve denetim periyotlarının düzenlenmesi üzerinde duruldu. Personelin motivasyonunun desteklenmesi ve çalışma verimliliğinin artırılmasına yönelik öneriler de paylaşıldı.

Toplantıda, Bilecik'in huzur ve güvenliğinin sağlanması, çocukların güvenli eğitim ortamlarında bulunması ve kamu düzeninin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

BİLECİK’TE GÜVENLİK VE OKUL ÇEVRESİ TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI