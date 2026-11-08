bilecik’te ortak yazılı sınav sisteminde yeni adımlar

bilecik’te ortak yazılı sınav uygulamasına hazırlık

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ortak yazılı sınav sisteminin uygulama süreçlerine ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Toplantı, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Erdal Kılınç’ın katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

tanıtım toplantısının odağı:

Toplantıda öncelikle sistemin uygulama süreçleri ve ölçme-değerlendirme çalışmalarının çerçevesi paylaşıldı. Oturumlarda, ortak sınavların eğitimde tutarlılığı ve ölçme-değerlendirme kalitesini nasıl artıracağı üzerinde duruldu. Katılımcılara, uygulamada dikkat edilecek adımlar ve süreç yönetimine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

bilecik için beklenti ve hedefler:

Serdal Şimşek, yaptığı açıklamada "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerinin niteliğinin artırılmasının büyük önem taşıdığını" vurguladı. Şimşek, ortak yazılı sınav sisteminin uygulama süreçlerini yakından takip ederek eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bu yeni uygulama, eğitimde standartlaşma ve değerlendirme kriterlerinde daha yüksek bir uyum sağlamayı amaçlıyor. İl düzeyinde sağlanacak izleme ve rehberlik ile öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırlık süreçlerinin desteklenmesi planlanıyor. Uygulamanın, ölçme-değerlendirme verilerinin tutarlılığını artırarak eğitim politikalarına daha sağlam veri sağlama potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.

BİLECİK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERDAL ŞİMŞEK