Bilecik'te Osmaneli zabıtasından zincir marketlere sıkı fiyat ve hijyen denetimi

Osmaneli'de zincir market denetimi

Osmaneli Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte bulunan zincir marketlerde fiyat etiketleri ile raf ve kasa fiyatlarının uyumunu kontrol etti ve marketlerin genel hijyen koşulları incelendi.

Denetimin kapsamı:

Ekipler, ürün etiketlerinin kasa fiyatlarıyla tutarlılığını denetleyerek raf düzeni ve satış noktalarındaki hijyen uygulamalarını gözden geçirdi. Yapılan kontrollerde etiketleme ve temizlik standartlarına uyum esas alındı.

Başkanın açıklaması:

Bekir Torun denetimlerle ilgili olarak, "Denetimlerimiz, halkımızın sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla düzenli olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BİLECİK’TE ZİNCİR MARKETLERDE FİYAT VE HİJYEN DENETİMİ