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Bilecik'te Osmaneli zabıtasından zincir marketlere sıkı fiyat ve hijyen denetimi

Osmaneli Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketlerde raf ve kasa fiyat uyumunu ile genel hijyen koşullarını denetledi; uygulamalar düzenli sürdürülecek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te Osmaneli zabıtasından zincir marketlere sıkı fiyat ve hijyen denetimi

Osmaneli'de zincir market denetimi

Osmaneli Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte bulunan zincir marketlerde fiyat etiketleri ile raf ve kasa fiyatlarının uyumunu kontrol etti ve marketlerin genel hijyen koşulları incelendi.

Denetimin kapsamı:

Ekipler, ürün etiketlerinin kasa fiyatlarıyla tutarlılığını denetleyerek raf düzeni ve satış noktalarındaki hijyen uygulamalarını gözden geçirdi. Yapılan kontrollerde etiketleme ve temizlik standartlarına uyum esas alındı.

Başkanın açıklaması:

Bekir Torun denetimlerle ilgili olarak, "Denetimlerimiz, halkımızın sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla düzenli olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BİLECİK’TE ZİNCİR MARKETLERDE FİYAT VE HİJYEN DENETİMİ

BİLECİK’TE ZİNCİR MARKETLERDE FİYAT VE HİJYEN DENETİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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