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Bilecik'te parklarda uyarı turu: 22 kişiye dolandırıcılık ve güvenlik eğitimi

Bilecik'te polisler Atatürk Parkı çevresinde 22 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri, iletişim tuzakları ile KADES ve 112 uygulamalarını anlattı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te parklarda uyarı turu: 22 kişiye dolandırıcılık ve güvenlik eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü sahada bilgilendirme yaptı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı ve çevresinde yürüttükleri çalışma kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan etkinlikte toplam 22 vatandaşa dolandırıcılık, acil durum uygulamaları ve genel güvenlik konularında yönlendirici bilgiler verildi.

ele alınan konular:

Polis ekipleri, bilgilendirme sırasında dolandırıcılık çeşitleri ve korunma yolları üzerinde durdu. Özellikle telefon ve iletişim kanalları üzerinden yapılan tuzaklar, sahte talepler ve bu tür girişimlere karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı. Ayrıca vatandaşlara KADES uygulaması ve 112 Hayat Acil gibi acil çağrı sistemlerinin kullanımı hakkında bilgi sağlandı.

polis uyarısı:

Ekipler, vatandaşları özellikle telefonla veya mesaj yoluyla gelen taleplere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kişisel bilgilerin paylaşılmaması, şüpheli taleplerin doğrulanması ve resmi kurumlarla iletişime geçilmeden işlem yapılmaması yönünde tavsiyeler yineledi. Çalışma, yerel güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik düzenli faaliyetlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

BİLECİK’TE 22 VATANDAŞA DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE 22 VATANDAŞA DOLANDIRICILIK UYARISI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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