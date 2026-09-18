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Bilecik’te saygı yürüyüşü: gaziler ve gençler bayraklarla omuz omuza yürüdü

Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü anısına düzenlenen saygı yürüyüşünde gaziler, öğrenciler ve dernek temsilcileri ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte yürüdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik’te saygı yürüyüşü: gaziler ve gençler bayraklarla omuz omuza yürüdü

etkinliğin kapsamı ve rota:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Saygı Yürüyüşü', Atatürk Parkı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe, il müdürlüğü yetkilileri, askeri temsilciler, gaziler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Etkinlikte ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, kortejde bir arada yürüyerek hem anma hem de toplumsal dayanışma mesajı verdi.

katılımcılar ve yöneticilerin mesajları:

Programda açılış konuşmasını yapan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Bilecik’te Gaziler Günü münasebetiyle tüm gazilerimizin de halkımızın buluşmasıyla beraber bir yürüyüş organize ettik. Çok büyük bir katılım oldu. Bundan dolayı tüm kuruluşlara, tüm gazilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm gazilerimize buradan Gaziler Günü’nü kutluyorum' sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de yürüyüşe katılarak destek verdi.

gazilerin anıları ve vurgulanan değerler:

Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Avcı, yürüyüşün anlamını şu sözlerle dile getirdi: 'Yarın 19 Eylül Gaziler Günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanının veriliş yıldönümü. Bizler için 19 Eylül sadece takvimde bir yaprak değil, bu toprakların nasıl vatan kılındığını, çekilen çilelerin ve ödenen bedellerin adıdır.' Avcı, yürüyüş boyunca atılan her adımın Dumlupınar, Çanakkale, Kore, Kıbrıs ve terörle mücadelede canını siper etmiş kahramanların izini taşıdığını belirtti.

Konuşmada ayrıca gazilere ve şehit ailelerine minnet, gençlere ise birlik ve vatan sevgisini sürdürme çağrısı yapıldı. Katılımcılar, gazilerin ve şehit ailelerinin gururuna ortak olduklarını ifade etti.

Yürüyüşün sonunda bayrak devir teslimi gerçekleştirilerek program sonlandırıldı; etkinlik gazilere saygı, gençlere birlik mesajı ve katılımcılara teşekkür notuyla tamamlandı.

GAZİLER VE GENÇLER ELLERİNDEKİ TÜRK BAYRAKLARIYLA OMUZ OMUZA YÜRÜDÜLER

GAZİLER VE GENÇLER ELLERİNDEKİ TÜRK BAYRAKLARIYLA OMUZ OMUZA YÜRÜDÜLER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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