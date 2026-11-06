Bilecik'te sporun yol haritası belirlendi

Bilecik'te spor faaliyetleri değerlendirildi

Bilecik'te düzenlenen koordinasyon toplantısında kent genelinde yürütülen spor faaliyetleri değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Toplantıya il müdürlüğü merkezinden ve ilçelerden geniş bir katılım sağlandı.

Katılımcılar ve toplantı yapısı:

Toplantıya Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlık etti; hizmet müdürleri, şube müdürleri ve ilçe müdürleri hazır bulundu. Gündemde hem mevcut faaliyetlerin performans değerlendirmesi hem de koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi yer aldı.

Gündem maddeleri ve öncelikler:

Katılımcılar, il ve ilçelerde yürütülen spor programlarının kapsamını gözden geçirerek önümüzdeki dönemin aksiyon planlarını belirledi. Toplantıda özellikle çocuklar ve gençlerin spora katılımının artırılması, faaliyetlerin etkin yürütülmesi için koordinasyonun sağlanması ve saha düzeyinde uygulama adımlarının netleştirilmesi ön plana çıktı.

Ramazan Demir, "İlimizde sporun her branşta daha da gelişmesi ve çocuklarımız ile gençlerimizin spora daha fazla katılım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl ve ilçelerimizde yürütülen faaliyetleri değerlendirerek önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmaları planladık. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte Bilecik’te sporu daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer, kararlılıkla sürdürülecek koordinasyon çabalarının yerel spor altyapısına ve gençlerin katılım oranlarına olumlu yansıyacağı görüşünde; uygulama safhasında ilçeler arası eşgüdümün artırılması ve bilgilendirme çalışmalarının yoğunlaştırılması planlanıyor.

BİLECİK'TE SPOR FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ