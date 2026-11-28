Bilecik narkotik operasyonunda gözaltı

Alınan bilgilere göre, Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Şahıs üzerinde yapılan aramada 71,89 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Durdurma ve arama işlemlerinin ardından ele geçirilen uyuşturucu madde kayıt altına alındı. Olayla ilgili olarak kolluk güçleri detaylı tutanak tuttu ve deliller muhafaza altına alındı.

hukuki süreç ve tutuklama:

Şahsa, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BİLECİK'TE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ŞAHSIN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI.