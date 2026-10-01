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Bilecik’te teşkilat çalışmaları ve gelecek planlamaları masaya yatırıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen daraltılmış il danışma meclisi toplantısında teşkilat çalışmaları ve gelecek planlamaları görüşüldü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Elif Demir

Bilecik’te teşkilat çalışmaları ve gelecek planlamaları masaya yatırıldı

Bilecik’te daraltılmış il danışma meclisi toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya belediye başkanları, üç kademe il ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile teşkilat mensupları katıldı.

Toplantının katılımcıları:

Katılımcılar arasında il ve ilçe teşkilatlarının temsilcileri ile yerel yönetim sorumluları yer aldı. Toplantı, teşkilat içi iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla daraltılmış biçimde düzenlendi ve katılımcıların görüşlerine geniş yer verildi.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda Bilecik için yürütülen saha çalışmaları, teşkilat faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Görüşmelerde uygulamadaki önceliklerin belirlenmesi, hizmet odaklı projelerin takvimi ve saha koordinasyonunun güçlendirilmesi konuları vurgulandı.

Serkan Yıldırım toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Aynı hedefe yürüyen, aynı davaya gönül veren büyük bir teşkilat olarak; bugünü değerlendiriyor, yarını birlikte planlıyor, Bilecik’imiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Toplantı, teşkilatın sahadaki etkinliğini artırmaya ve yerel hizmetlerin koordinasyonunu sağlamaya yönelik somut adımların planlanmasıyla sonlandırıldı.

AK PARTİ BİLECİK’TE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI SERKAN...

AK PARTİ BİLECİK’TE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI SERKAN YILDIRIM

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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