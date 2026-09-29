Bilecik’te üreticilerin kabusu 350 kiloluk domuz avcılara takıldı

Olayın ayrıntıları:

Bilecik merkez Karasu ve Güvencedere mevkiilerinde, mısır tarlalarını talan eden ve üreticilerin kabusu haline gelen domuzlar bölgedeki çiftçileri zor durumda bıraktı. Bölgede devriye gezen ve saha bildirimi alan avcı ekibi, iki farklı mevkide domuzların izini sürdü.

Takibe çıkan ekipte İslam Arar, Turan Avcı, Erman Arar, Tolga Hasra ve Mesut Güvercin yer aldı. Salınan köpekler, mısır tarları içinde aranan hayvanı tespit etti ve uzun bir takip sonucunda domuz vuruldu. Hayvanın büyüklüğü ve kilosu, bölge halkı ve avcıları şaşırttı; domuzun yaklaşık 350 kilo ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

Avcı müdahalesinin etkisi:

Avcıların koordineli çalışması ve köpeklerin saha performansı, üreticilerin zararının daha da artmasını engelledi. Olayın ardından mısır üreticileri, ekibin müdahalesi ve domuzun etkisiz hale getirilmesi için avcılara teşekkür etti. Bölge sakinleri, benzer zararların önlenmesi için yetkililerle iletişim halinde olmaya devam ediyor.

BİLECİK'TE MISIR TARLARINI TALAN EDEN VE ÜRETİCİNİN KABUSU OLAN 350 KİLOLUK DEV DOMUZ AVCILAR TARAFINDAN VURULDU.