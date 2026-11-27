Olayın gelişimi:

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde, Osmaneli istikametine geçiş için kullanılan üst geçitte yaşanan bir aksaklık kazayla sonuçlandı. Üst geçidin zemin döşeme plakalarının çoğunun yerinden kalkması nedeniyle yürüyüş yolunda takılan bir yaşlı adam dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında başını ve kolunu yere vurdu. O sırada üst geçidi kullanan başka bir yaya, yaşlı adama hızla yardım etti.

Üst geçidin durumu ve erişim zorluğu:

Vatandaşlar üst geçidin bakımının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Yürüyüş yoluna döşenen plakaların yerinden çıkmış olması, özellikle engelli vatandaşlar ve bebek arabasıyla gelenleri ciddi şekilde zorlayacak bir görünüm oluşturuyor. Görgü tanıkları ve çevredekiler, bu durumun düzenli kullanım için uygun olmadığını belirtti.

Bir vatandaş, 'Engelli, yaşlılar ve hastalar buradan çıkamıyor. Yani böyle olmaz, buraya bebek arabalarıyla geliyorlar, engelli arabalarıyla geliyorlar. Hastaneye gitmek için karşıya geçmekte zorlanıyorlar' diyerek tepkisini dile getirdi.

Vatandaş talepleri ve beklenen önlem:

Olayın ardından mahalle sakinleri ve hastane yolunu kullanan vatandaşlar, yetkililerden üst geçidin onarılmasını ve güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Sözü geçen üst geçidin, yoğun hasta ve yaya trafiği olan bir noktada bulunması, benzer kazaların tekrarını önlemek için acil müdahale gerektirdiğini gösteriyor.

BİLECİK'TE HASTANE ÜST GEÇİDİNDEKİ ZEMİN DÖŞEME PLAKALARIN ÇOĞUNUN KALKMASI NEDENİYLE TAKILAN YAŞLI BİR ADAM DÜŞEREK, BAŞINI YERE VURDU.