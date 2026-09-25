Dolar 48,9618 +0,02%
Euro 55,8663 +0,35%
Bist 12.932,27 +0,34%
Altın Gram 6.831,53 +0,97%
EUR/USD 1,1406 +0,23%
Brent Petrol 98,69 -1,53%
--°

Bilecik'te vakıfların sosyal yardım performansı mercek altına alındı

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında yapılan toplantıda vakıfların 2025–2026 performansları, saha tespitleri ve yardım süreçlerinin hızlandırılması ele alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te vakıfların sosyal yardım performansı mercek altına alındı

Vali başkanlığında değerlendirme toplantısı:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performanslarının değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda vakıfların çalışma usulleri ve hizmet sunumundaki etkinlikler masaya yatırıldı.

2025 ve 2026 performans karşılaştırması:

Gündemde vakıfların 2025 ve 2026 yıllarındaki performansları karşılaştırıldı. Değerlendirmede yardım başvurularının karara bağlanma süreleri, yardım miktarlarının belirlenmesi ile Vefa Programı kapsamındaki ziyaretler ve aktif hane ziyaretleri esas alındı. Bu veriler ışığında hangi alanlarda gecikme veya eksiklik olduğu tespit edildi.

Saha tespiti ve bilgi sistemi kullanımı:

Çalışmaların yürütülmesinde Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yapılan kayıt ve takip süreçleri ele alındı. Toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşların sahada daha etkin şekilde tespit edilmesi ve hane ziyaretlerinin düzenli olarak sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Vali Sözer, sosyal yardım hizmetlerinin yalnızca başvuru yapanlara yönelik olmaması, ihtiyaç sahibi hanelerin aktif olarak sahada tespit edilmesinin önemine dikkat çekti ve vakıfların performanslarının düzenli olarak takip edilmesini istedi. Düşük performans gösterilen alanlarda gerekli iyileştirmelerin yapılması talimatı verildi.

Faik Oktay Sözer toplantıda ayrıca şunları kaydetti: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onları sahada tespit etmek ve sosyal yardım hizmetlerini en doğru şekilde ulaştırmak önceliğimizdir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yakından takip edeceğiz".

Toplantı sonunda amaç, sosyal yardımların vatandaşlara daha hızlı, etkin ve ihtiyaç odaklı ulaşmasını sağlamak üzere takip ve iyileştirme adımlarının uygulanması olarak belirlendi.

BİLECİK’TE SOSYAL YARDIM VAKIFLARININ PERFORMANSI MASAYA YATIRILDI

BİLECİK’TE SOSYAL YARDIM VAKIFLARININ PERFORMANSI MASAYA YATIRILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar...
images

Samanla geçinenlerin arka planı: pres ve nakliye hattı
images

Köyde gözyaşlarıyla uğurlanan 12 yaşındaki Muhammet Ali
images

Bilecik'te üç haftadır onarılmayan su patlağı mahalleliyi isyan ettirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi

Çamlık’ta üç etap tamamlandı; Karaova’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına çağrı

Mesleğinizi korumanın yolu: yapay zekayı öğrenmek ve uygulamak

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı