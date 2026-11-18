Bilecik'te Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Valilik binasının otopark alanında gerçekleştirilen proje kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir aile sağlığı merkezi inşa ediliyor. Yapımı devam eden merkezin incelemesini yapan Vali Faik Oktay Sözer, projenin birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını belirtti.

Proje özellikleri:

İki katlı olarak planlanan merkez, bodrum ve zemin kattan oluşacak ve toplam 422,87 metrekare kapalı alana sahip olacak. Merkezde 5 aile hekimliği birimi yer alacak şekilde düzenleme yapılıyor. Ayrıca projede 36 araç kapasiteli bir otopark öngörülmüş durumda. Kaba inşaatı tamamlanan projede fiziki gerçekleşme oranı %30 seviyesine ulaştı.

Vali'nin değerlendirmesi ve hizmete katkısı:

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sözer, projenin yer seçimi ve kapasitesinin mahalle sakinlerinin sağlık hizmetlerine erişimini artıracağını vurguladı. Sözer, "Hemşerilerimizin birinci basamak sağlık hizmetlerine daha modern ve erişilebilir koşullarda ulaşmasını sağlayacak Aile Sağlığı Merkezimizin Bilecik’imize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarda emeği geçen tüm personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Yerel ölçekte ilave birinci basamak sağlık tesisi olarak planlanan bu merkezin tamamlanmasıyla birlikte, mahalledeki hasta yükünün dağılımında ve hizmet erişiminde rahatlama hedefleniyor. Projenin ilerleyen aşamalarında iç donanım ve hizmet organizasyonuna ilişkin çalışmaların hızlandırılması bekleniyor.

BİLECİK’TE YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR