Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmetleri Birimi, şehit ailesine vefa ziyaretinde bulundu. Ziyarette şehit İsmail Çetin’in kardeşi Ali Çetin ile bir araya gelindi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret sırasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in selamları iletildi. Yetkililer, şehit ailesinin her zaman yanında olunduğunu vurgulayarak hem moral hem de ihtiyaçlar konusunda destek sözü verdi.

Mesaj ve sorumluluk vurgusu:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ziyaretle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanetleri olan ailelerinin her zaman yanındayız. Onların hatıralarını yaşatmak, ihtiyaç duydukları her an destek olmak ve acılarını paylaşmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Şehidimiz İsmail Çetin’i rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum".

Ziyaret, şehit yakınlarına sürekli destek sağlanacağı mesajını pekiştirdi ve kurumların vefa sorumluluğuna ilişkin taahhütlerini yeniden ortaya koydu.

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ