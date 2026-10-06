Bilecik'te yeni parti merkez ilçe başkanlığına Melih Karaçam seçildi; Melek Mızrak Subaşı kongrede

kongreye genel bakış:

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yeni Parti Bilecik Merkez İlçe 1. Olağan Kongresi, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Kongreye Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başta olmak üzere belediye ve il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda faaliyet ve hesap raporları okundu ve oylandı, ardından başkanlık seçimine geçildi.

seçim sonucu ve liderin mesajı:

Seçime tek aday olarak giren Melih Karaçam, 256 oyun kullanıldığı törende 5 oyun geçersiz sayılması sonucu 251 geçerli oy alarak Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. Karaçam, kongre sonrası yaptığı değerlendirmede kongrelerin Bilecik için ilçelerde tamamlandığını belirterek, "Bundan sonraki dönemde il başkanımızı yine üyelerimizle birlikte belirleyip, ondan sonra da il kongremizi gerçekleştireceğiz ve kurultayımızı da gerçekleştirdikten sonra artık sahada olmaya devam edeceğiz ve saha çalışmalarından sonra da ilk seçimlerde sandık ilk geldiği anda iktidar olacağız" sözleriyle ileriye dönük hedef ve stratejilerini özetledi.

yeni yönetim kadrosu ve öncelikler:

Melih Karaçam başkanlığında oluşturulan yönetimde şu isimler yer aldı: Meral Açık, Simge Aydın Yıldız, Mustafa Baydur, Özer Bıçak, Yıldız Boza, Ali Barış Çiçekli, Semih Doğru, Cengiz Kar, Mert Kılıç, Hazel Özen, Senay Uslu, Mert Sevinç, Süleyman Ulu, Burak Ünal, Feride Üzeyin, Bestenur Yazıcı, Özlem Yıldırım ve Rıza Yıldırım. Yeni yönetimden beklenen ilk adımlar arasında saha örgütlenmesinin güçlendirilmesi, il başkanının belirlenmesi ve ardından il kongresinin düzenlenmesi yer alıyor. Kulvar değişikliği ya da yeni politik gündem eklenmeyen açıklamalar, parti yöneticilerinin önceliğinin teşkilat çalışmaları ve yaklaşan seçimlere hazırlık olduğunu gösteriyor.

Kongre, tek adaylı seçim sürecinin ardından parti tabanını konsolide etme ve yerel aktörlerle ilişkileri güçlendirme amacı taşıdı. Toplantı hem sonuçları hem de ortaya konan takvimle parti içi sürecin planlandığını işaret etti ve ilçe yönetiminin sahada aktif rol alacağı vurgulandı.

KONGREYE BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI, BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS ÜYELERİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞU (STK) TEMSİLCİLERİ, MUHTARLAR VE ÇOK SAYIDA PARTİLİ KATILDI.