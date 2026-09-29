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Bilecik’te yol kontrolünde 202 sahte dolar bulundu

Bilecik İl Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada, şüpheli davranışlar üzerine alınan arama kararıyla 202 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik’te yol kontrolünde 202 sahte dolar bulundu

Operasyonun gelişimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan kontrolde, ekipler araçta bulunan şahısların davranışlarını şüpheli buldu ve adli arama kararı alındı.

Aramada ele geçirilenler

Arama sonucunda 202 adet sahte Amerikan doları bulundu. Araçta bulunan şahısların kimlikleri M.G.E. ve E.Ş. olarak tespit edildi.

Soruşturma ve yetkili birimler

Operasyon, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

BİLECİK’TE OTOMOBİLDE 202 SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK’TE OTOMOBİLDE 202 SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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