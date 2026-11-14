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Bilecik'te yolda çarpışma: tır otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi, 4 kişi yaralandı

Bilecik D-650'de tırın çarptığı otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi; araçtaki 4 kişi hafif yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te yolda çarpışma: tır otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi, 4 kişi yaralandı

Bilecik'te tırın çarptığı otomobilin sürüklenmesi

Bilecik D-650 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Bilecik istikametine seyir halindeki 52 AEZ 375 plakalı tırın, aynı yönde ilerleyen 34 SK 8894 plakalı otomobile çarpması sonucu araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Amine D., Muhammet Yamaç D., Yüsra Ç. ve Meryem Ç. hafif şekilde yaralandı.

kaza yerinde durum:

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara sahada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

BİLECİK’TE TIRIN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 50 METRE SÜRÜKLENDİĞİ TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ HAFİF...

BİLECİK’TE TIRIN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 50 METRE SÜRÜKLENDİĞİ TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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