Bilecik'te yolda durdurulan araçta 3 milyonluk ziynet eşyası ele geçirildi

Olayın özeti:

Antalya kaynaklı bir nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Bilecik'te gerçekleştirilen yol denetiminde yaklaşık 3 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Uygulamada yakalanan şüphelilerin, elde ettikleri eşyaları elden aldıkları değerlendiriliyor.

operasyonun seyrine ilişkin bilgiler:

İddialara göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Bilecik üzerinden geçeceğini saptadı. Bunun üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan kiralık araçta bulunan E.N. (30) ve M.A. (31) gözaltına alındı; araçta elden alındığı belirtilen ve değeri yaklaşık 3 milyon TL olarak bildirilen ziynet eşyası ele geçirildi.

adli süreç ve tutuklama:

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri, Cumhuriyet Savcılığı nezdinde SEGBİS aracılığıyla alındı. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Olay, farklı iller arasında koordinasyonla yürütülen soruşturmaların bir örneği olarak kayda geçti.

3 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASIYLA YAKALANDILAR: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI