Bilecik’te zafer coşkusu meydanları doldurdu

Bilecik’te bayram coşkusu Cumhuriyet meydanında buluştu

Bilecik’te '30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusunu Birlikte Yaşayalım' temasıyla düzenlenen program, şehrin merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlarla büyük bir birliktelik görüntüsü verdi. Binlerce Bilecikli akşam saatlerinde düzenlenen fener alayında bir araya gelerek, bayramın coşkusunu ortaklaşa yaşadı.

fener alayı ve konser atmosferi:

Yürüyüşün ardından meydanda sahne alan M Lisa konseriyle kutlama devam etti. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlenirken, aileler ve gençler gece boyunca bayram sevincini doyasıya yaşadı. Etkinlik programı, şehrin dört bir yanından gelen vatandaşların ilgisini çekti ve birliktelik vurgusu ön plana çıktı.

belediye başkanının katılımı ve hediye jesti:

Konser alanında yer alan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı de etkinliğe katılarak vatandaşların bayramını kutladı. Konser sonrasında Başkan Subaşı, sanatçıya Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk portresi hediye etti ve bu an fotoğrafla ölümsüzleştirildi. Bu jest, etkinliğin kapanışını samimi bir atmosferle tamamladı.

Program boyunca hem görsel hem de duygusal açıdan zengin anlar yaşanırken, kutlamalar şehirdeki dayanışma ve milli birlik duygusunu pekiştirdi.

BİLECİK’TE 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI M LİSA KONSERİYLE SON BULDU