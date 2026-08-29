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Bilecik'te Zemzemiye mevkiinde kamyon karşı şeride geçerek otomobile çarptı

Zemzemiye mevkiinde kontrolden çıkan 16 BTV 185 plakalı kamyonun 43 PE 811 plakalı otomobile çarpması sonucu 1 yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te Zemzemiye mevkiinde kamyon karşı şeride geçerek otomobile çarptı

Bilecik'te zemzemiye mevkiinde kaza

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyü mevkiinde seyir halindeki bir kamyonun karşı şeride geçmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada karşı yönden gelen otomobile çarpan kamyonda ve otomobilde maddi hasar oluştu.

kaza nasıl gerçekleşti:

Alınan bilgilere göre, Eskişehir istikametinden Söğüt yönüne giden 16 BTV 185 plakalı kamyon sürücüsü Mustafa G. bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon karşı yönden gelen, sürücüsü Ali S. olan 43 PE 811 plakalı otomobile çarptı.

yaralıya müdahale ve soruşturma:

Otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail S. kazada yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Söğüt Devlet Hastanesine sevk etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BİLECİK&#039;TE KONTROLDEN ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYONUN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ...

BİLECİK'TE KONTROLDEN ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYONUN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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