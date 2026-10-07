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Bilecik'ten Bükreş'e: Elçin Berra Tuzsuz millî takım seçmelerinde ter dökecek

Elçin Berra Tuzsuz, Batı Grubu elemelerindeki derecesiyle 26-28 Kasım 2026'da Bükreş'te düzenlenecek millî takım seçmelerine davet edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bilecik'ten Bükreş'e: Elçin Berra Tuzsuz millî takım seçmelerinde ter dökecek

Bilecikli sporcu Romanya'daki millî takım seçmelerine hazırlanıyor

Elçin Berra Tuzsuz, elde ettiği dereceyle Türkiye'yi 26-28 Kasım 2026 tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Millî Takım Seçmelerinde temsil edecek.

keşif ve yarışma süreci:

Tuzsuz, Bilecik'te 4 yıl önce Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında taekwondoya kazandırıldı. Sporcu, Batı Grubu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası elemelerinde başarılı bir derece elde ederek millî takım seçmelerine davet edildi.

il müdürünün değerlendirmesi:

Ramazan Demir, sporcunun başarısından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında keşfettiğimiz ve 4 yıl önce taekwondoya kazandırdığımız Elçin Berra Tuzsuz’un bugün geldiği nokta bizler için büyük bir gurur. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörümüz Hanife Yıldız’ı tebrik ediyor, Millî Takım Seçmelerinde Elçin Berra’ya başarılar diliyorum. İnşallah kendisini millî takım formasıyla da görerek bu gururu hep birlikte yaşayacağız".

Bu davet, yerel projelerin yetenek keşfine sağladığı katkıyı ve antrenörlerin genç sporcular üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor; Tuzsuz'un Bükreş'teki performansı, kent spor gündemi için izlenecek önemli bir gelişme olacak.

BİLECİKLİ TAEKWONDOCU, AVRUPA ŞAMPİYONASI SEÇMELERİNE DAVET EDİLDİ BİLECİKLİ TAEKWONDOCU ELÇİN...

BİLECİKLİ TAEKWONDOCU, AVRUPA ŞAMPİYONASI SEÇMELERİNE DAVET EDİLDİ BİLECİKLİ TAEKWONDOCU ELÇİN BERRA TUZSUZ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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