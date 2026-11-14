Bilecik'ten şehit kaymakamın ailesine vefa ziyareti

Şehadet yıl dönümünde vefa ziyareti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Mardin’in Derik ilçesinde 10 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret, şehadet yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi ile ortak düzenlendi.

Ziyaretin detayları:

Gerçekleştirilen ziyarette ekip, şehidin kardeşi Zeynep Bakırca ile görüşerek aileye taziyelerini iletti. Toplantıda ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aktarıldı ve şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün aziz hatırası bir kez daha anıldı.

Yetkililerin mesajı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, ziyaret sırasında şunları ifade etti: Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, milletimizin baş tacıdır. Onların acısını ve hatıralarını paylaşmak, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. İlhan, ayrıca Kaymakam Safitürk'ü şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını ve kıymetli aileye sabır ile başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti.

BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ