Bilet kuyruğu şehri sardı: Trabzonspor galibiyeti için taraftarlar seferber oldu

bilet satışı ve maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin biletleri, bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu. Karşılaşma, aynı gün saat 20.00'de başlayacak.

Atatürk alanında bulunan bilet satış gişesi önünde bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan maça gelen gurbetçi taraftarlar da bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

taraftarların beklentisi:

Taraftarlar genel olarak maçı kazanma yönünde beklenti dile getiriyor ve bunun şampiyonluk mücadelesinde önemli bir adım olacağını ifade ediyor. Kulübün içindeki iniş çıkışlara rağmen bu tür derbi galibiyetlerinin moral ve motivasyon sağlayacağı görüşü öne çıkıyor.

Birçok taraftar, skora ilişkin tahminlerde bulunarak takımın hücum gücüne olan güvenini gösterdi. Ayakta bekleyenlerin ortak duygusu, bordo-mavililerin sahadan galibiyetle ayrılması yönünde.

gurbetçi taraftarların görüşleri:

Gökhan Direkli (Almanya): "İnşallah kazanırız diye ümit ediyorum ve bu şekilde de önümüz açılır. Takım dengesiz gidiyor ancak bu maçı kazanıp moral ve motivasyon ile beraber alt sıralarda değil de en üst sıralarda yer alırız inşallah. Maçı da 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Gollerin de ikisini Salah atsın"

Selin Kaya (Avusturya): "Galatasaray maçı için Avusturya’dan geldim. Bir hevesle gidiyoruz. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olur. Galatasaray karşılaşmasını da umarım kazanırız. 2-1 biteceğini düşünüyorum, golleri de Salah atar"

Emin Aksoy (Hollanda): "Heyecanla bekliyoruz. Birazdan biletimizi alacağız. İnşallah maçta da iyi bir sonuç alıp Hollanda’ya geri gideriz. Sadece pozitif düşünüyoruz, negatif düşünecek bir durum yok. Olumlu bir şekilde inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Galatasaray’ı yeneceğiz, başka söze gerek yok. 2-1 de biz kazanırız"

Tolgahan Öztürk: "Maça gideceğim, inşallah Galatasaray’ı yeneceğiz. Skor tahminim ise 3-0. Bu galibiyetle beraber yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Golleri de Salah, Onuachu ve yeni transfer Dju atacak. Bu maçı kazanacağız"

Niyazi Zavrak: "Bugün izinliyim, bu yüzden bilet almak için geldim. İnşallah Galatasaray’ı yeneriz. Maçı 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yeni transfer Dju ve Salah’tan golleri bekliyorum"

Maç günü öncesi oluşan bu yoğun talep, hem yerel hem de yurtdışından gelen taraftarların derbiye verdiği önemi gösteriyor. Taraftarların beklentisi, takımın ligdeki konumunu güçlendirecek bir sonuç almak yönünde birleşiyor.

TARAFTARLAR BİLET ALABİLMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ.