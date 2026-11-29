Antalya Bilim Merkezi ocak-ekim 2026 verileri

Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta hizmet veren Antalya Bilim Merkezi, 2026 yılının ocak-ekim döneminde toplam 218.220 ziyaretçiye ulaştı. Merkez, deneyimsel öğrenmeyi öne çıkaran programlarıyla çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap etti.

Atölyeler ve uygulamalı öğrenme:

Bu dönemde gerçekleştirilen 2.400 atölye çalışması, merkezin faaliyetlerinin en büyük bölümünü oluşturdu. Tasarlama, üretme, gözlem yapma ve problem çözme odaklı atölyeler, çocukların bilimsel kavramları uygulayarak öğrenmesine ve üretkenliklerinin artmasına olanak sağladı.

Okullar, seminerler ve toplum eğitimi:

Merkez, okulların eğitim programlarını destekleyerek sınıf içi bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesine katkı sundu; ilk 10 ayda 369 okul grubu ziyarette bulundu. Ayrıca düzenlenen 111 eğitim ve seminerle farklı yaş grupları ve toplum kesimleri bilimsel bilgiye erişti, katılımcıların bilgi birikimleri güçlendirildi.

Bilim Tırı, AR-GE ve gösteriler:

Bilim etkinlikleri merkez dışına taşındı; Bilim Tırı ocak-ekim döneminde 125 ziyarette bulunarak merkeze ulaşamayan çocuklara deneyimleyerek öğrenme fırsatı sundu. Merkezde ayrıca 50 AR-GE çalışması ve 18 bilim gösterisi gerçekleştirildi; bu çalışmalar bilimsel üretim kültürünü ve bilginin eğlenceli aktarımını destekledi.

Yaz dönemi ve aylık yoğunluk verileri:

Ocak-ekim döneminde toplam 3.416 faaliyet düzenlendi; bunların 422'si ağustos ayında yapıldı. Ağustos ayını 400 faaliyetle ocak ve 396 faaliyetle nisan ayı izledi. Ekim ayında merkez 20.417 ziyaretçi ağırladı.

Antalya Bilim Merkezi, atölyeleriyle üretkenliği, eğitim ve seminerleriyle bilgi birikimini, bilim gösterileriyle merak duyusunu ve Bilim Tırı ile erişimi destekleyerek bilimi toplumun her kesimine taşımaya devam ediyor.

ANTALYA BİLİM MERKEZİ, 2026 YILININ OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 218 BİN 220 ZİYARETÇİYE ULAŞTI. ATÖLYELERDEN EĞİTİM VE SEMİNERLERE, BİLİM GÖSTERİLERİNDEN BİLİM TIRI ETKİNLİKLERİNE KADAR UZANAN PROGRAMLARIYLA ÇOCUKLARIN KEŞFETME VE ÜRETME BECERİLERİNİ GELİŞTİREN MERKEZ, BİLİMİ TOPLUMUN HER KESİMİYLE BULUŞTURDU.