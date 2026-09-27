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Bilim merakı kenti sardı: BİLİMFEST Kahramanmaraş'ta üç gün sürdü

24-26 Eylül'de Kahramanmaraş'ta düzenlenen BİLİMFEST, 75 atölye, 6 söyleşi ve 19 projeyle çocuklardan yetişkinlere bilimi keşfetme olanağı sundu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: İrem Özkan

Bilim merakı kenti sardı: BİLİMFEST Kahramanmaraş'ta üç gün sürdü

BİLİMFEST Kahramanmaraş tamamlandı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen BİLİMFEST Kahramanmaraş, 24-26 Eylül tarihlerinde üç gün boyunca sürdü. Etkinlikler, çocuklar, gençler, öğretmenler ve her yaştan bilim meraklısının katılımına açık şekilde planlandı ve bilimin farklı disiplinlerini deneyimlemeye davet etti.

Festivalin içeriği ve atölyeler:

Türkiye genelinde desteklenmeye hak kazanan 19 projeden biri kapsamında gerçekleştirilen festivalde toplam 75 etkileşimli etkinlik atölyesi, 6 bilim söyleşisi ve çeşitli sahne programları yer aldı. Programda yapay zekâ, astronomi, sürdürülebilirlik, çevre ve doğa bilimleri, robotik ve teknoloji gibi başlıklar öne çıktı. Katılımcılar atölyelerde deney yapma, gözlemleme, üretme ve keşfetme imkânı buldu; uygulamalı çalışmalarda birebir yer alarak öğrenmeyi deneyimlediler.

Amaç ve katılımcı deneyimi:

Etkinliklerin temel hedefi, özellikle çocuk ve gençlerde bilime yönelik merakı artırmak, bilimsel düşünme becerilerini desteklemek ve bilim ile teknolojinin günlük yaşamla ilişkisini güçlendirmekti. Atölye ve söyleşilerde güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler ele alındı; öğretmen ve katılımcılar arasındaki etkileşim, öğrenme sürecini zenginleştirdi. Festival, bilimsel okuryazarlığı yaygınlaştırma çabalarına katkı sağlamayı amaçladı.

Üç günlük program gösterdi ki, katılımcılara uygulamalı ve erişilebilir içerikler sunmak, bilimin günlük hayata etkisini göstermede etkili bir yöntem oldu. BİLİMFEST Kahramanmaraş, yerel düzeyde bilime ilgi uyandırma ve genç nesilleri bilimle buluşturma hedeflerini somut etkinliklerle destekledi.

TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM...

TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİMFEST KAHRAMANMARAŞ, ÜÇ GÜN SÜREN ETKİNLİKLERİN ARDINDAN TAMAMLANDI

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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