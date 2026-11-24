Bilim mahalleye taşındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yükseköğretim Kurulu'nun Bilim Kafe projesi kapsamında Ula ilçesi Gölcük Mahallesi'nde düzenlediği 'Birlikte Gelişim Programı' ile kampüsün olanaklarını mahalleye taşıdı. Gölcük İlkokulu ve Ortaokulu'nda halka açık ve ücretsiz gerçekleşen programda bilimin yanı sıra sağlık ve tarım alanlarında da uygulamalı hizmetler sunuldu.

Çocuklara yönelik atölye ve teknoloji deneyimleri:

Etkinlik kapsamında çocuklar için planlanan uygulamalı atölyelerde bilim ve teknolojiye yönelik yönlendirici çalışmalar yapıldı. MSKÜ Bilim İletişimi Ofisi (BİO) tarafından dördüncüsü düzenlenen programda, TEKNOFEST yarışmalarına katılan MSKÜ öğrencileri geliştirdikleri proje ve tasarımları paylaştı. Katılımcılar projeleri yakından inceleme, deneyler yapma ve sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle teknolojiyi deneyimleme fırsatı buldu. Bu uygulamalı çalışmaların, çocukların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgisini artırıp üretme ve tasarlama becerilerini desteklemesi hedeflendi.

Sağlık taramaları ve saha eğitimi:

Programda MSKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından mahalle sakinlerine ücretsiz sağlık taramaları yapıldı. Katılımcıların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi; aşılar, koruyucu sağlık hizmetleri ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Emine Neşe Yeniçeri, hastane dışındaki bu tür saha çalışmalarının tıp öğrencilerinin toplumla iç içe eğitim almasına ve mesleki deneyim kazanmalarına katkı sağladığını vurguladı.

Ağız-diş sağlığı ve pedodonti uygulamaları:

MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi kapsamında Pedodonti Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgül Çağrı Dörterler öncülüğünde çocuklara ağız ve diş sağlığı, ağız hijyeni ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verildi; ardından diş muayeneleri yapıldı. Muayenelerde tedavi gerektiren durumlar hakkında ailelere bilgilendirme sağlandı.

Tarımsal eğitim ve üretici destekleri:

Üreticilere yönelik oturumlarda toprağa, bitkiye ve suya ilişkin analizlerin önemi, zeytinde doğru örnekleme yöntemleri ve tarımsal üretimde bilimsel yöntemlerin kullanımı ele alındı. Bu bilgilendirmelerle üreticilerin uygulamalı bilgi ve farkındalığının artırılması amaçlandı.

Sosyal etkinlikler ve spor aktiviteleri:

Bilimsel ve eğitsel içeriklerin yanı sıra program çocukların sosyal gelişimini destekleyecek aktiviteler de içerdi. Origami, kutu oyunları, yüz boyama ve topaç gibi etkinliklerin yanında ayak tenisi, voleybol, pickleball ve çeşitli egzersiz çalışmalarıyla katılımcıların fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi sağlandı. MSKÜ öğrencileri atölye ve etkinliklerde çocuklarla yakından ilgilenerek aktif katılımı teşvik etti.

Yükseköğretim Kurulunun Bilim Kafe projesi hedefleri doğrultusunda düzenlenen etkinlik, MSKÜ'nün toplumsal katkı çalışmalarına örnek oluşturdu; çocuklardan yaşlılara, gençlerden üreticilere kadar farklı yaş gruplarını bir araya getirerek hem öğrenme hem de sosyalleşme imkanı sundu. Gölcük Mahallesi sakinleri sunulan sağlık taramaları, eğitim ve sosyal etkinlikler için üniversite personeline, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

MUĞLA’DA BİLİM, KAMPÜSTEN MAHALLEYE TAŞTI