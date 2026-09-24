Bilimin kapıları açıldı: Elazığ'da TÜBİTAK 4007 bilim şenliği

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Etkinlikte çocuklara yönelik etkileşimli atölyeler, bilim gösterileri, söyleşiler ve deneyim alanları yer aldı. Şenliğe özellikle ilkokul öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği belirtildi.

etkinlik programı ve katılımcılar:

Bilim Şenliği kapsamında toplam 41 farklı atölye düzenlendi. Anaokulundan lise düzeyine kadar geniş bir yaş aralığına hitap eden atölyelerde, katılımcılar uygulamalı deneyimler ve canlı gösterilerle bilimin temel prensiplerini gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlikte ayrıca dört farklı bilim söyleşisi ve çeşitli deneyim alanları programda yer aldı.

Organizasyonun Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiği, şenliğin 26 Eylül'e kadar devam edeceği duyuruldu.

valinin ve eğitimcilerin değerlendirmeleri:

Vali Numan Hatipoğlu, TÜBİTAK 4007 Bilim Fuarı'nın okullara ve işbirliği yapan tüm kurumlara hayırlı olmasını dileyerek, fuarların ekip çalışması ve koordinasyon ruhunu güçlendirdiğini vurguladı. Hatipoğlu, "Bilim fuarları, son yıllarda ülkemizde TEKNOFEST olarak adlandırılan çalışmalar, çocuklarımızın çok önemli bir yönünü tamamlıyor. Ekip çalışması bizim ülkemizde en fazla ihtiyacını duyduğumuz, koordine etme ve ortaklaşa bir hususu başarabilmek, bu fuarların en güzel boyutudur" ifadelerini kullandı.

Vali Hatipoğlu ayrıca, "Türkiye yüzyılı maarif modeli çerçevesinde hedeflediğimiz tam da budur. Ülkemizin bundan sonraki süreç içerisinde bilim, sanayi ve teknolojide özellikle yapay zeka gibi gelişen alanlarda koordineli çalışan, birbirlerinin eksikliklerini tamamlayan hatta eksiklik olmadan birbirini tamamlayan insanlara ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise çocukların yeni proje ve keşiflerdeki heyecanına dikkat çekti: "Yeni bir proje veya keşifte çocuklarımızın gözündeki parıltı, öğretmen arkadaşlarımızın dünyada satabilecekleri en büyük bahtiyarlık ve mutluluktur. Bugün TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinde 41 farklı atölyede, anaokulundan lisesine 7 farklı üniversiteden akademisyenlerimizin destekleri ve 4 farklı bilim söyleşileriyle aslında bilimin mutfağına girmiş olacağız."

Bilim Şenliğine Vali Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu, Vali Yardımcısı Armağan Turan, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, şehirde bilime yönelik ilgiyi artırmayı ve genç katılımcılara takım çalışması ile proje geliştirme deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Düzenleyiciler, şenliğin eğitim-öğretim sürecine katkı sağlaması ve öğrencilerin bilimsel merakını pekiştirmesi hedefiyle programı değerlendirdiklerini belirtti.

Elazığ'da ‘Bilim Şenliği' gerçekleştirildi