Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Bilimin uçuşu Kayseri’ye geliyor: Hürjet ve Türk Yıldızları Bilimfest’te

8’inci BİLİMFEST Kayseri, 16-17-18 Ekim 2026’de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Hürjet sergisi ve Türk Yıldızları gösterisine ev sahibi olacak.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Bilimin uçuşu Kayseri’ye geliyor: Hürjet ve Türk Yıldızları Bilimfest’te

Kayseri, bilim ve havacılığın buluşma noktası olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen 8’inci BİLİMFEST Kayseri, 16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kapılarını açıyor. Festival, Türkiye’nin yerli ve millî havacılık projelerinden biri olan Hürjetin sergilenmesi ile Türk Yıldızlarının gösteri uçuşunu bir arada sunarak, ziyaretçilere hem teknoloji hem de sahne heyecanı yaşatacak.

Hürjet sergisi: yerli mühendisliğin vitrini:

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk yerli turbofan motorlu jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olan Hürjet, BİLİMFEST alanında ziyaretçilerle buluşacak. Uçağın doğrudan festivale getirilmesi, gençlerin ve meraklıların havacılık mühendisliği, tasarım süreçleri ve savunma teknolojilerine dair somut bir bağ kurmasına olanak tanıyacak. Organizasyon, Hürjet’in teknik özelliklerini anlatan sunumlar, proje tanıtımları ve sergi turlarıyla gençleri bilime yönlendirmeyi amaçlıyor.

Türk Yıldızları gösterisi: gökyüzünde senkronizasyon ve görsel şölen:

Türk Yıldızları, festival kapsamında Kayseri semalarında sahne alacak. Hız, güç ve kusursuz senkronizasyonun birleştiği gösteri uçuşu, kırmızı-beyaz renklerle gökyüzünü boyayacak manevralarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu gösteri, katılımcılara havacılık tutkusunu deneyimleme fırsatı sunmanın yanı sıra festivalin görsel ve duygusal merkezini oluşturacak.

Program kapsamı ve hedefler:

Bu yıl sekiz farklı temada planlanan ve yaklaşık 200 etkinlik içerecek BİLİMFEST Kayseri; bilimsel deneylerden teknoloji uygulamalarına, inovasyon odaklı atölyelerden farklı yaş gruplarına yönelik programlara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Festivalin hedefi, şehre bilim kültürünü yaymak, genç nesilleri bilimsel alanlara yönlendirmek ve teknoloji meraklılarını bir araya getirmek. Organizasyon, aynı zamanda 400 bini aşkın ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinlikle, şehirdeki bilim ve teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi; Kayseri Modeli Belediyecilik anlayışıyla gençlik, inovasyon ve eğitim odaklı projeleri desteklemeyi sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediye, geleneksel hale gelen BİLİMFEST ile her yaştan vatandaşı bilimin içine çekmeyi hedefliyor.

16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek festival, Hürjet’in sergilenmesi ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşuyla havacılık, bilim ve teknoloji meraklılarını Kayseri’de buluşturmaya hazırlanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLEYECEĞİ 8’İNCİ BİLİMFEST KAYSERİ;...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLEYECEĞİ 8’İNCİ BİLİMFEST KAYSERİ; TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLÎ HAVACILIK TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN HÜRJET'İ FESTİVAL ALANINDA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURURKEN, TÜRK YILDIZLARI’NIN NEFES KESEN GÖSTERİ UÇUŞUNA DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sağlık hizmetlerinde kalite için iletişim ve dayanıklılık eğitimi Amasya'da
images

Afyonkarahisar üreticileri Tahıl Koridoru'ndan gelecek tedarik güvenliğine odakl...
images

Engelleri aşan gençler için atölyeler Muğla'da başlıyor
images

Hijyen dersini palyaço gösterisiyle veren üniversiteliler minikleri güldürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zeytinburnu'da durdurulan araçta 6 kilo 650 gram kokain bulundu, iki şüpheli tutuklandı

Manisa'da gönüllü gençler İlköğretim Haftası'nda miniklerle dayanışma örneği sergiledi

Fotokapanlar Çankırı ormanında ayının besin arayışını kaydetti

Bilecik'te hayır çarşısı ile üniversite öğrencilerine destek çağrısı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı