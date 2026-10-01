Bilimle keşfe açılan kapı: Bilim Sincan öğrencileri ağırlıyor

Sincan Belediyesi tarafından hayata geçirilen bilim ve teknoloji üssü Bilim Sincan, genç ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkez, çocuklara bilimsel yaklaşımı sevdirmek ve merak duygusunu pekiştirmek amacıyla farklı yaş gruplarından öğrenciler için sürekli programlar düzenliyor.

Atölyeler ve etkinlikler:

Bu hafta Gaziosmanpaşa ve Fatih İlkokullarından gelen öğrenciler, merkezde kurulan atölyeleri sırayla gezdi. Katılımcılar uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik ile tasarım ve teknoloji atölyelerinde uygulamalı deneyler yaparak teorik bilgileri pratiğe döktü.

Uygulamalı öğrenme ve öğrenci deneyimi:

Atölye çalışmaları, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrendiklerini pekiştirmesini sağladı. Deneyler ve tasarım uygulamaları sayesinde öğrenciler bilimsel gözlem, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Eğitim programı, katılımcıların merakını canlı tutmaya ve bilimsel kültürü yaymaya odaklanıyor.

Bilim Sincan, ilk günden bu yana misafir ettiği öğrencilere düzenli olarak benzer deneyim alanları sunmaya devam ediyor ve yerel okullarla iş birliğini sürdürerek çocukların bilimle buluşmasını teşvik ediyor.

SİNCAN BELEDİYESİ'NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ BİLİM SİNCAN, ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETMEYE DEVAM EDİYOR.