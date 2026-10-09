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Bilimsel iş birliği Sivas'ta kanserle mücadeleyi yeniden gündeme taşıdı

5. Uluslararası Kanser Günleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde 9-10 Ekim 2026'da yapıldı; erken teşhis, yenilikçi tedaviler ve ŞİFA Projesi'nin mobil tarama uygulamaları değerlendirildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bilimsel iş birliği Sivas'ta kanserle mücadeleyi yeniden gündeme taşıdı

Sivas'ta kanserle mücadelede bilimsel yaklaşım öne çıktı

9-10 Ekim 2026 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Kanser Günleri, kanserle mücadele, erken teşhis ve güncel tedavi yöntemlerini odağa aldı. Bilim insanları, sağlık profesyonelleri ve ilgili paydaşlar bir araya gelerek mevcut araştırmaların sonuçlarını, uygulamalardaki eksiklikleri ve geleceğe dönük stratejileri tartıştı.

ŞİFA Projesi ve mobil tarama aracı:

Programa konuşmacı olarak katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Valiliği himayelerinde 2024 yılı başında hayata geçirilen ŞİFA Projesi kapsamında hizmet veren Mobil Kanser Tarama Aracı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sunumda aracın erişilebilirlik, tarama kapsamı ve yerel farkındalık oluşturmadaki rolü üzerinde duruldu.

Erken teşhis, tedavi yenilikleri ve iş birliği:

Programda kanserde erken teşhisin önemi vurgulanırken, güncel bilimsel araştırmalar ve yenilikçi tedavi yaklaşımları değerlendirildi. Katılımcılar, etkin müdahale için disiplinler arası iş birliklerinin artırılması gerektiği konusunda hemfikir oldu; etkin tarama programları ve mobil çözümlerin yaygınlaştırılmasının erken tanı oranlarını yükseltebileceği belirtildi.

Toplantı, bölgesel uygulamaların ulusal politika ile uyumlu hale getirilmesi, saha deneyimlerinin bilimsel çalışmalara aktarılması ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması çağrısıyla sonlandırıldı.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI KANSER GÜNLERİ’NDE...

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI KANSER GÜNLERİ’NDE KANSERLE MÜCADELE, ERKEN TEŞHİS VE GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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