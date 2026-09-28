Bilimsel uyarı: Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı kalp sağlığında 'mucize besin' mitlerini sorguluyor

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı uyarıyor:

Kalp, vücuda oksijen ve besin ögelerini taşıyarak yaşamın sürmesini sağlayan merkezi organdır. Kalp sağlığını etkileyen faktörler arasında genetik yatkınlık kadar günlük beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları da belirleyicidir. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, son dönemde sosyal medya ve popüler söylemler aracılığıyla dolaşıma giren "olağanüstü" besin iddialarına dikkat çekerek, bilimsel kanıtlara dayanan ve sürdürülebilir beslenme ilkelerinin önemini vurguluyor.

Sosyal medya bilgiyle bilimsel doğruyu karıştırıyor:

Vakfın açıklamasında, bir bilginin sık paylaşılmasının onun doğruluğunu kanıtlamadığı hatırlatılıyor. Beslenme ve sağlık konularında güvenilir kaynaklar ve araştırmalar temel alınmalı; hangi besinin ne miktarda ve hangi beslenme düzeninin parçası olarak tüketileceği bu verilerle belirlenmelidir.

Vakfın belirttiği 5 yaygın yanlış inanış ve bilimsel gerçekler:

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, kalp sağlığıyla ilgili toplumda sıkça kabul gören beş yanlış inanışı ve bunlara ilişkin bilimsel açıklamaları şöyle özetliyor.

Zeytinyağı ne kadar çok tüketilirse o kadar iyidir:

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar açısından değerli bir gıda olmakla birlikte sınırsız tüketilmemelidir. Gereğinden fazla kullanım günlük enerji alımını artırarak olumsuz etki yapabilir. Önemli olan zeytinyağının dengeli beslenme içinde, uygun miktarlarda yer almasıdır.

Kolesterol içeren her gıda zararlıdır:

Uzun süre yumurta gibi kolesterol içeren gıdaların zararlı olduğuna dair bir kanaat vardı. Ancak güncel çalışmalar, kan kolesterol düzeylerinin yalnızca besinlerle alınan kolesterolden değil; özellikle doymuş ve trans yağlar başta olmak üzere beslenme düzeninin bütününden etkilendiğini gösteriyor. Yumurta gibi kaliteli protein ve elzem besin öğeleri sunan gıdalar dengeli bir düzenin parçası olabilir.

Kalp hastalığı yalnızca ileri yaşlarda görülür:

Ateroskleroz gibi damar içi plaklaşma süreçleri genç yaşlarda başlayabilir ve yıllar içinde ilerleyebilir. Bu nedenle kalp ve damar hastalıklarından korunmada erken yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi önem taşır.

Zayıf olmak kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar:

Sadece dış görünüşe veya vücut ağırlığına bakmak yanıltıcı olabilir. Kişi zayıf görünebilir; fakat karın içi organ çevresindeki yağlanma, yüksek kolesterol, kan şekeri veya tansiyon gibi riskleri beraberinde getirebilir. Kalp sağlığı değerlendirmesinde vücut ağırlığı tek ölçüt olmamalıdır.

Takviyeler sağlıklı beslenmenin yerini tutar:

Vitamin, mineral veya omega-3 gibi takviyeler belirli durumlar için gerekli olabilir; ancak takviyeler dengeli ve yeterli bir beslenmenin yerini almaz. Kullanımları hekim veya diyetisyen önerisiyle, bireysel ihtiyaçlara göre planlanmalıdır. Öncelik; sebze, meyve, tam tahıllar ve kurubaklagiller gibi doğal gıdaların sağladığı lif, vitamin, mineral ve biyoaktif bileşenleri içeren dengeli bir beslenme düzenindedir.

Vakfın mesajı nettir: kalp sağlığı için tek bir mucize gıdaya bel bağlamak yerine, bilimsel kanıtlarla desteklenen, sürdürülebilir ve dengeli beslenme ile yaşam tarzı değişikliklerine öncelik verilmelidir.

SABRİ ÜLKER GIDA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ VAKFI, BESLENMEDE OLAĞANÜSTÜ BESİN VE TRENDLERE KARŞI UYARIYOR