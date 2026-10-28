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Bilimsel yöntemler öne çıktı: Diyarbakır'da otizm farkındalık konferansı

Diyarbakır'da Otizm Eğitim Merkezi'nde Prof. Dr. Recep Keşli, otizmin nörogelişimsel yapısını, tanı artışını ve bilimsel yaklaşımların önemini anlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bilimsel yöntemler öne çıktı: Diyarbakır'da otizm farkındalık konferansı

Etkinlikten öne çıkanlar:

Diyarbakır ABA Otizm Eğitim Merkezi, otizm alanında çalışan eğitmenler ve otizmli bireylerin ailelerini bir araya getiren bir konferans düzenledi. Programa Prof. Dr. Recep Keşli katıldı; toplantı, hem eğitim hem de sağlık perspektifinden soruların cevaplandığı interaktif bir oturum şeklinde ilerledi.

Keşli'nin tıbbi değerlendirmesi:

Prof. Dr. Recep Keşli, otizmi nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlayarak DSM-5 sınıflandırmasına atıfta bulundu. Keşli, otizmin görülme sıklığındaki artışın iki ana açıklaması olduğunu belirtti: birincisi gerçek anlamda insidansın artması, ikincisi ise farkındalık ve tanı süreçlerindeki iyileşmeler sonucu daha önce gözden kaçan vakaların artık tespit edilmesi.

Keşli, verilerin her iki durumun da mümkün olduğunu desteklediğini söyledi ve ailelere bilimsel temeli olmayan uygulamalardan kaçınma uyarısında bulundu. Özellikle 'parazitler' ve 'brokoli kökü filizi' gibi kanıtlanmamış yaklaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanında üç temel yaklaşımı öne çıkardı: bilimsel temelli uygulamalar, doğru metotlar ve disiplinler arası iş birliği.

Ailelere ve eğitmenlere verilen mesaj:

Konuşmasında Keşli, otizmli çocuklara ve ailelerine karşı yaklaşımda şefkatin önemine dikkat çekti. Bu durumun hem insani hem de tıbbi bir boyutu olduğunu, toplum olarak her bireyin destek gösterme sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Programda önce okulda görevli eğitmenlerle sohbet edildi, ardından ailelerle soru-cevap bölümü gerçekleştirildi; böylece hem eğitim hem de tıbbi açıdan bilgi paylaşımı sağlandı.

ABA Otizm Eğitim Merkezi'nin yaklaşımı:

ABA Otizm Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Çaçan, merkez olarak sürekli bilimsel bilgiyi ailelerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Geçmişte düzenlenen konferanslar ve kurum içi seminerlerle pek çok eğitim profesörü ve uzmanın ailelerle buluştuğunu hatırlatan Çaçan, bu etkinliğin de tıp alanından bir uzmanın katılımıyla planlandığını söyledi.

Çaçan, seminerin Diyarbakır'daki öğretmenler, bu alanda çalışan personel ve aileler için açık olduğunu; salonda yoğun bir katılım ve ailelerin merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulduğunu aktardı. Programın amacı, otizmle ilgili bilgiyi daha bilinçli ve erişilebilir şekilde paylaşmak, ailelerin farkındalığını artırmaktır.

Etkinlikte hem uzmanların görüşleri hem de ailelerin gündelik gözlemleri bir araya getirildi; katılımcılar, tıbbi ve eğitimsel yaklaşımlar arasında köprü kuracak bir perspektifin önemini bir kez daha gördü. Organizasyon yöneticilerine yapılan teşekkür konuşmalarıyla program tamamlandı.

Diyarbakır&#039;da otizmle mücadelede farkındalık konferansı

Diyarbakır'da otizmle mücadelede farkındalık konferansı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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