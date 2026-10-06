Bilişim ekosisteminde iş birliği vurgusu: GençTek Eskişehir yeni döneme başladı

GençTek Eskişehir yeni dönem çalışmalarına tanışma toplantısıyla başladı

Eskişehir'de bilişim ekosistemini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen GençTek Eskişehir projesi, yeni döneme öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bir tanışma ve planlama toplantısıyla giriş yaptı. Toplantı, kent genelinde okullar arası iş birliğini artırma ve bilişim odaklı çalışmaları yaygınlaştırma hedefiyle düzenlendi.

tanışma ve bilgilendirme:

Düzenlenen oturumlara 39 öğretmen ve 47 öğrenci katıldı. Buluşmada katılımcılara genç bilişim ekosistemine ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı; uygulama alanları, eğitim imkânları ve proje hedefleri paylaşıldı. Ardından yapılan grup çalışmalarıyla öğretmenler ve öğrenciler deneyimlerini aktardı, ihtiyaçlar ile öncelikler tartışıldı.

yeni dönem faaliyet planlaması:

Toplantıda, okul düzeyinde ve kurumlar arasında bilişim alanındaki iş birliğini güçlendirecek faaliyet takvimi ele alındı. Planlamada özellikle öğrencilerin üretim, geliştirme ve ekip çalışması becerilerini destekleyecek uygulamalara öncelik verileceği vurgulandı. Proje yetkilileri, belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

GençTek Eskişehir'in yeni döneminde, okullar arası koordinasyonun artırılması ve gençlerin teknoloji üretimine katılımının teşvik edilmesiyle bölgedeki bilişim ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ESKİŞEHİR'DE BİLİŞİM EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN GENÇTEK ESKİŞEHİR PROJESİNİN YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TANIŞMA VE PLANLAMA TOPLANTISIYLA BAŞLADI.